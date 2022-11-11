«Достигли соглашения»: почему принц Гарри договорился с Меган Маркл о разводе

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Поклонники королевской семьи готовятся выслушать признание герцогини Сассекской о ее «титуле».

Принц Гарри достиг соглашения о разводе с Меган Марк, сообщает королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл. По ее словам, что внук Елизаветы II предложил своей жене «тихий» развод потому что понял, кто она такая на самом деле.

«Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая» — отметила Кемпбелл.

По словам королевского эксперта, пара переживает не лучшие времена, их отношения ухудшаются стремительно. Возможно, именно информация, которая попала в распоряжение принца, заставила его разъехаться с женой. Кэмпбелл уверяет, что супруги договорились развестись без огласки, чтобы не привлекать внимание и не разоблачать публично ложь герцогини Сассекской.

«Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе», — сообщила эксперт, ссылаясь на свои источники.

Пользователей сети такие новости крайне обрадовали. По их словам, Маркл давно следовало вывести на чистую воду. Однако поклонники отметили, что скандала с «самой отвратительной женщиной» избежать не удастся.

«Даже если ты разведешься с ней, нам придется терпеть ее откровения о своем „титуле“. Что заставило тебя игнорировать всех, кто выкрикивал тебе предупреждения? Вы сделали это со всеми нами, и это ужасно!», — пишут поклонники королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о возможном разводе принца Гарри и Меган Маркл.