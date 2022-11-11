Express: боли в животе и спине перед сном могут указывать на рак поджелудочной

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Только по неприятным ощущениям в животе и спине нельзя диагностировать онкологическое заболевание. Однако они дают возможность заподозрить его на ранней стадии.

Боли в верхней части живота и спине перед сном могут быть предвестниками рака поджелудочной железы. К такому выводы пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, об исследовании которых рассказал Express.

Это не такие явные симптомы, но позволяющие заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии. Болевые ощущения могут возникнуть либо перед сном, либо во время недолгого отдыха в дневное время суток.

«Рак поджелудочной может сопровождаться болью в эпигастрии (верхней части живота), иногда отдает в поясницу. Все зависит от положения тела. Заметив эти проявления, обратитесь к врачу. Это поможет исключить развитие онкологии или подтвердить ее, а также подобрать лечение», — посоветовали врачи.

Помимо болей в животе и спине, специалисты назвали и другие симптомы, на которые стоит обратить внимание. Это, к примеру, вздутие, темный цвет мочи, изменение твердости стула, потеря веса или аппетита, а также резкие перепады температуры тела.

К группе риска медики отнесли курильщиков, алкоголиков, людей, страдающих от ожирения, а также старше 75 лет. Подвержены раку поджелудочной и страдающие от хронического панкреатита. Касается это и любителей полакомиться красным и переработанным мясом.

Онкологию можно диагностировать и по изменениям состояния кожи. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как это сделать.