Россия запретила въезд в страну 200 гражданам США

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В стоп-лист попали, в частности, родственники Джо Байдена.

Власти РФ собираются ввести запрет на въезд в страну для 200 лиц, которые являются гражданами США. Об этом стало известно от пресс-службы Министерства иностранных дел России.

Въезд на территорию государства будет запрещен, в частности, братьям президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Джеймсу и Фрэнсису. Нежелательным лицом для посещения РФ также признали сестру главы американского государства Валери.

По соседству с родственниками главы Америки расположились главы министерств сельского хозяйства — Томас Вилсак, образования — Мигель Кардон и труда — Мартин Уолш. В список также попали пресс-секретарь Белого дома Катрин Жан-Пьер и министр внутренних дел Соединенных Штатов Дебра Холлан.

Не только родственникам Байдена будет запрещен въезд в Россию. Близкие многих членов американского кабинета министров и их заместителей также попали в стоп-список.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз договорился не признавать паспорта, выданные в новых субъектах РФ.