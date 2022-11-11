Минобороны РФ: 30 тысяч российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; Минобороны РФ

Ремонтные подразделения приступили к обслуживанию военной техники.

Больше 30 тысяч российских военнослужащих было выведено на левый берег Днепра. О маневрах войск сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны рассказал, что к 05:00 по московскому времени на левый берег реки был выведен весь личный состав, вооружение и военная техника. Конашенков отметил, что началось обслуживание техники, которая нуждается в ремонте.

«Всего выведено свыше 30 тысяч военнослужащих, около пяти тысяч единиц военной техники, а также материальное имущества», — прокомментировал генерал-лейтенант.

Конашенков подчеркнул, что несмотря на попытки украинской стороны сорвать переправу войск, личный состав не понес потерь, как и имущество.

«Отражены все попытки нанесения воздушных ударов, перехвачены 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS», — поделился официальный представитель Минобороны.

Также Игорь Конашенков добавил, что ВС РФ теперь наносят удары по украинским военным на правом берегу Днепра.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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