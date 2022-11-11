Путин: РАН должна быть включена в систему принятия решений

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Российская академия наук должна активнее участвовать в жизни страны.

Российская академия наук должна больше участвовать в развитии страны. Это заявил сегодня президент на встрече с новым главой РАН Геннадием Красниковым. Речь шла как раз о том, как прийти к тому, чтобы академию включили в государственную систему принятия решений.

«Мне бы очень хотелось, чтобы под вашим руководством академия в сегодняшних условиях играла все более и более важную роль, в развитии народного хозяйства, совершенствование системы обороноспособности государства. По всем направлениям и по гуманитарным, и по естественным наукам», — отметил Путин.

«Сделать, чтобы академия наук имела высокий авторитет в государстве и в обществе. Самое главное, чтобы это было действительное такое надежное опорное руководство. Причем организуем в том числе высокопрофессиональную, непредвзятую объективную экспертизу, что очень важно для правительства, для страны иметь такую экспертизу», — ответил глава РАН.

Красников предложил большой план. Например, академии нужно заняться анализом работы институтов, убрать все, что мешает их развитию. Кроме того, РАН должна иметь возможность предлагать масштабные проекты, которые станут драйверами для целого ряда отраслей. А еще — по его словам — нужно повысить роль научных советов и поменять нынешнюю систему внедрения научных разработок.