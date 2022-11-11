Отказались от имени, но не от клиентов: в РФ возвращаются крупные бренды

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

Более 100 зарубежных ритейлеров продолжают работать в российских торговых центрах.

Череда громких уходов иностранных компаний с российского рынка фактически прекратилась. В крупных российских торговых центрах продолжают работать 150 зарубежных ритейлеров, причем большинство — из США.

Такие данные сообщили «Известиям» аналитики, отметив, что также остались итальянские, французские и немецкие фирмы. В основном они поставляют на российский рынок модную одежду. На втором месте — сфера общепита. А затем — бытовая техника и косметика.

Многие зарубежные компании сейчас даже расширяют свой бизнес в России. Речь о марках одежды из Китая и Турции. А турецкий кофе скоро можно будет выпить в фирменных кафе, как и отведать восточный фаст-фуд.

Всего, по данным экспертов, с конца февраля в сфере розничной торговли ограничили свою деятельность в России 180 иностранных компаний. Однако сейчас часть возвращается — уже под новыми именами.