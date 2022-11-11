Человек погиб при мощном пожаре в промзоне подмосковного Раменского
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Фото, видео: www.globallookpress.com / kr1; 5-tv.ru
На данный момент возгорание удалось ликвидировать. Ведутся разбирательства.
Срочные сообщения сейчас приходят от экстренных служб — во время слива топлива в Раменском взорвался бензовоз, после чего загорелся автосервис.
Местные жители говорят, что слышат взрывы. По имеющимся данным, один человек погиб, двое — пострадали.
Ведутся разбирательства. Детали случившегося уточняются.