Человек погиб при мощном пожаре в промзоне подмосковного Раменского

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На данный момент возгорание удалось ликвидировать. Ведутся разбирательства.

Срочные сообщения сейчас приходят от экстренных служб — во время слива топлива в Раменском взорвался бензовоз, после чего загорелся автосервис.

Местные жители говорят, что слышат взрывы. По имеющимся данным, один человек погиб, двое — пострадали.

Ведутся разбирательства. Детали случившегося уточняются.