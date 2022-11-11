Киркоров разнервничался при вопросе о Пугачевой: «Что ты лезешь?!»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Поп-король не перестает думать о бывшей жене, кажется, ни на минуту. Чем же будоражит ум артиста сбежавшая из России певица?

Певец Филипп Киркоров очень эмоционально отреагировал на упоминание Аллы Пугачевой, это произошло во время беседы артиста с журналисткой Аленой Жигаловой. Артист серьезно и настойчиво обратился к ней с большой просьбой — не упоминать имя бывшей супруги в негативном ключе.

«Давай баш на баш. Ты мне пообещаешь кое-что, а я тебе. Прекрати писать про Аллу. Прекрати писать вот это все, что вы там у себя пишите. Оставь певицу в покое!» — настаивал певец, при этом ни словом не обмолвившись о Максиме Галкине*.

Он подчеркнул, что Пугачева много сделала для страны, с ней, по его мнению, не может в этом сразиться ни одна мировая звезда.

«В 2025 году будет 50 лет как она певица № 1. В 1975 году она спела „Арлекино“ и стала звездой. Ни одна певица в мире, ни одна певица в нашей стране номер один не была. Она одна в мире, оставь ее в покое, пожалуйста», — продолжал Киркоров.

Артист также назвал свою бывшую прекрасной матерью и бабушкой, с ней, добавил Киркоров, он был счастлив долгих десять лет.

«Она великая певица, мать и бабушка прекрасная, гордость нашей страны. Я прожил с ней десять счастливых лет, знаю ее очень хорошо. И понимаю в какой-то степени ее поступок», — сказал поп-король.

Киркоров взял слово с Жигаловой не говорить о Пугачевой плохо; Telegram / alenablin

В заключение беседы ведущая Жигалова пообещала Киркорову говорить о певице только хорошее. А Филипп дал слово не реагировать на провокации и больше никого не оскорблять.

«Ребята, все: мы заключили пари, теперь я, если откроется рот про Аллу Пугачеву только хорошее говорю. А за Филиппом Киркоровым следить буду — если кто-то его провоцирует, и он что-то сделает, все, я сразу ему пишу, и мы расторгаем нашу сделку. Так что теперь следим за базаром», — заключила Жигалова.

Алла Пугачева сбежала из России на фоне спецоперации на Украине. Звезда не поддержала решение Москвы о демилитаризации Незалежной, фактически заступившись за националистов, которые восемь лет убивали людей в Донбассе по указке Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем причина агрессивного поведения Филиппа Киркорова.

* — признан в России иноагентом