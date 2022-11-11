Американский комик высмеял Зеленского за видео с «Оскаром» Шона Пенна

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Телеведущий не понимает, как статуэтка поможет украинскому лидеру, который почти похоронил собственную страну и всех ее граждан.

Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа раскритиковал актера Шона Пенна, который вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому свой «Оскар».

Юморист заявил, что не знает, «как переварить эту информацию». Он спросил, как статуэтка может помочь украинскому лидеру в текущей ситуации в его стране.

«Он его применит как оружие? Ну, тогда надо было дать две штуки с цепью, чтобы получились нунчаки», — посмеялся он.

Актер Шон Пенн подарил статуэтку Зеленскому во время посещения Киева. Актер уточнил, что подарок временный, его придется вернуть после «победы Киева».

Запись также раскритиковали читатели турецкого издания Haber 7. Турки назвали поступок неуместным, а Зеленского уличили в «жалких попытках играть президента». Также такой жесть не оценили британцы. Читатели The Daily Mail заявили, что это награда Зеленскому за его «актерскую игру».

Как ранее писал 5-tv.ru, заявление украинского президента Владимира Зеленского насчет переговоров с Россией вызвало бурю негодования среди пользователей Twitter.

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