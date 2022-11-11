Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Предварительно, в регионе могла сработать система ПВО. Детали случившегося уточняются.

Пять взрывов прогремели в небе над Новой Каховкой в Херсонской области. Предварительно, в регионе могла сработать система ПВО, однако официальной информации на этот счет не поступало.

Детали случившегося уточняются. К этой минуте известно, что в городе облачная погода. Следов ПВО не видно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.