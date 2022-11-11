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Американцы спутали все свои проблемы в огромный клубок. Что будет, если его разрубить?

Западные СМИ бьют тревогу: доллар готовится к самому большому падению с 2015 года. Экономист Василий Колташов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как крах мировой валюты может отразиться на россиянах.

Эксперт успокаивает — падение доллара никак не скажется на гражданах России. Однако для Соединенных штатов это означает полный коллапс. По словам Колташова, в ходе «игры банков» никто не смог атаковать рубль.

«Политика банка России в данном случае оказалась правильной. И колебания курса рубля не были допущены. Мы получили ситуацию, когда рубль не чувствителен ко всем этим событиям», — объясняет эксперт.

Экономист рассказал, что в текущем году США явили удивительный пример стойкости своей политики и политики своей резервной системы из-за повышения процентной ставки.

«Начала она свой путь весной с нуля, ее начали повышать. Проблема в том, что процент по американским долговым бумагам оказался выше 7%», — подчеркнул экономист.

По словам эксперта, ситуацию отягощают колоссального размера внешний долг США и огромные расходы правительства страны, которые направлены на обслуживание этого долга.

«Одно дело обслуживать огромный долг со ставкой 0%, а другое дело обслуживать его при высокой ставке, что чревато безумно быстрым возрастанием инфляции долга, либо дефолтом», — сообщил Колташов.

Укрепление доллара оказалось проблемой для американской промышленности, потому что производство в стране стало еще дороже. По словам Василия Колташова, низкая эффективность промышленного сектора США также накладывает свой отпечаток на ситуацию. Он уверяет, что американцы загнали себя в угол.

«Здесь завязался такой клубок противоречий, который никогда не распутать уже, его можно только разрубить <…> А разрубают его с помощью дефолта», — предупредил эксперт.

По словам Василия Колташова, ни одна американская партия не готова пойти на такой шаг. Политики США вообще не могут предугадать, что ждет их в следующем месяце. Их борьба с инфляцией носит сиюминутный характер, а все победы — временные. Вместе с тем власти США успокаивают своих граждан, которые совершенно не понимают ситуацию, в которой оказалась система страны.

«У них власть принадлежит, в точности, по советскому учебнику, буржуазии и финансовому капиталу. Все политические решения должны удовлетворять финансовый капитал», — разъяснил эксперт.

По словам экономиста, сейчас США близки к дефолту как никогда, Власти Америки годами приближали крах экономики. Один президент за другим наращивал расходы и выкручивался за счет раздувания государственного долга.

«Когда российские резервы заморозили, то и здесь возникла ситуация, когда доверие упало к американским бумагам, это означает что доллары с рынка им уже не несут как прежде, их нужно печатать», — добавил эксперт.

Колташов считает, что в печати дополнительных денег нет ничего страшного, однако в этом деле важны объемы помощи. По словам экономиста, у американских экспертов пропала уверенность в светлом будущем доллара.

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