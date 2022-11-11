Кудрявцева заявила о проблемах со здоровьем: «Бежала, била и орала»

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Знаменитость недавно переболела коронавирусом. Возможно, сейчас она чувствует последствия болезни.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала подписчикам о своем состоянии. По словам звезды, она стала замечать за собой признаки посттравматического синдрома и винит себя за то, что игнорировала переживания и довела себя до срыва.

Знаменитость отметила, у нее есть симптомы психоза и невроза, а также другие проблемы. Кудрявцева напомнила, что недавно переболела коронавирусом. Она предположила, что сейчас она чувствует последствия болезни.

Кудрявцева волнуется, что не сможет выйти из сложившейся ситуации психически здоровой. Она очень жалеет, что вовремя не решила внутренние проблемы.

«Если бы бежала, била и орала — такого не было бы, но молчала, сидела, не шевелилась», — сокрушается телезвезда.

Кудрявцева ранее лечилась в клинике от невроза. До этого она была в состоянии депрессии и апатии. Позже знаменитость призналась, что зависима от успокоительных, которые помогают ей хоть как-то справляться со стрессом.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущая Лера Кудрявцева столкнулась с непрекращающейся мигренью после пяти месяцев затишья.