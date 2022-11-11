Собчак после бегства из РФ заговорила о судьбе родного сына

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Светская львица пешком покинула Россию, а потом также — тихо — вернулась на родину, но долго не выходила на связь. Что происходит с ее семьей?

Телеведущая Ксения Собчак недавно вернулась в Россию после скандала с задержанием ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у «Ростеха». После громкого инцидента светская львица сбежала в Литву по израильскому паспорту, а когда все утихло — приехала обратно.

Несмотря на то, что с Собчак сняли статус подозреваемой по уголовному делу, теледива редко появляется в соцсетях и не делает громких высказываний. Однако звезда все-таки согласилась дать интервью для YouTube-шоу «Папа, закрой дверь», где рассказала об отношении к профессии сына.

Журналистка хочет, чтобы ее наследник Платон выбрал серьезную и солидную профессию, но давить на мальчика она не собирается. Для Собчак важно предоставить ребенку возможность выбирать. Человек должен с детства понимать, что от каждого его шага случаются определенные последствия.

«Буду вбрасывать свои идеи осторожно. В итоге все равно доверюсь его выбору», — объяснила телеведущая.

В том числе блондинка не хочет, чтобы Платон становился артистом. Она уверена, что такой род деятельности оказывает негативное влияние на человека. Актеры очень капризны по своей натуре и с ними сложно вести диалог.

«Это профессия, развращающая мужчину, делает его капризным. Мало кто это выдерживает… Мне нравились профессии, где есть четкая специальность, — например, стоматолог, архитектор. А актер… Сегодня сыграл, завтра не сыграл», — заявила Ксения Анатольевна.

Кстати, супруг журналистки режиссер Константин Богомолов согласен с возлюбленной. Он не любит артистов и поэтому выбрал для себя другой род деятельности. Теперь звезда занимается постановками. Правда, приходится ему несладко. Как отметило издание dni.ru, после нескольких скандалов с Собчак к Богомолову начали относиться предвзято.

Многие его спектакли считают скандальными. При этом критикуется не само творчество режиссера, а его причастность к Ксении. Логика злопыхателей состоит в том, что если Константин Юрьевич любит такую эпатажную женщину, то с ним что-то не так.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий мамы Собчак о возвращении дочери на родину.