Вселенская скорбь: полуголая Беркова посвятила пост умершему мужу

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

В сети уже гуляет молва о некоем «проклятье» знаменитости, но она относится к этому скептически.

Похоже, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова исполнила траур по бывшему мужу, актеру Андрею Стоянову. Дело в том, что в социальной сети она опубликовала необычное фото. Актриса сидит на подоконнике в полуголом виде, закрыв лицо руками. К слову, на снимок обратили внимание некоторые Telegram-каналы.

Актер Андрей Стоянов скончался от передозировки запрещенных веществ. По информации 5-tv.ru, артист находился в своей квартире в Москве. Он потерял сознание. На место происшествия вызвали скорую помощь. Ему было 48 лет.

В интернете уже заявили о так называемом «проклятье Берковой». Ее четвертый муж в 2013 году пропал без вести на Черном море, когда пошел купаться. Позже мужчину признали умершим, однако тело так и не нашли. Сама селебрити говорила, что среди официальных супругов есть те, с которыми все в порядке. В частности, один из них проживает в Испании. Женщина общается с ним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыла Беркова о Стоянове.