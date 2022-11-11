«Его руки могут все»: новая избранница оставила Геле Месхи тайное послание

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Любимая женщина актера раскрыла неожиданную тайну о нем.

Недавно бывший муж актрисы Екатерины Климовой, актер Гела Месхи, появился на публике с новой избранницей. Возлюбленной артиста стала высокая блондинка — баскетболистка Анна Соколова. Девушка восхищается Месхи и оставляет ему любовные письма в своей социальной сети.

Пара не обсуждает отношения, но интригует намеками подписчиков. В блоге влюбленных появляются одинаковые фотографии, на которых голубки держат друг друга за руки, но не раскрывают своих лиц. Романтичная баскетболистка подчеркивает, что любовь мужчины кроется в его руках.

«Руки сильные, умелые, талантливые, надежные, искренние. Все можно почувствовать по мужским рукам. Они могут все рассказать, удержать, обнять, приласкать, построить дом, донести твои сумки, унести тебя в рай, украсть у всех. Его руки… Они могут все для тебя, ради вас», — рассказывает подписчикам Соколова.

36-летний Гела Месхи состоял в браке с Климовой четыре года, пара развелась в 2019 году. У них есть общий ребенок — дочь Белла. С экс-супругой им удалось сохранить теплые дружеские отношения. Месхи и Климова проводят семейные праздники в компании друг друга, однако воссоединяться никогда не планировали.

«Мне неинтересно показывать яркую, красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — признавался артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова призналась в проблемах в своей семье.