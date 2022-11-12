Борьба за чистоту: владельцев водоматов хотят обязать проверять качество воды

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Пока аппараты у россиян нареканий не вызывают, но халатность может привести к беде в любой момент.

Автоматы с водой для рыб и котиков появились на улицах российских городов. Однако, как оказалось, это все те же привычные устройства для розлива воды в бутылки. Просто находчивые владельцы пытаются обойти новые правила.

Роспотребнадзор рекомендовал ежемесячно проводить экспертизу. Что же там разливают, изучила Марина Кравцова.

Ольга уверена, вода из автомата точно полезнее, чем из-под крана.

«Очень удобно, что во дворе дома стоит аппарат. Чище, нет накипи, пользуюсь уже давно. И по качеству воды даже от бутылочной в магазине она резко отличается в хорошую сторону», — пояснила Ольга Куприянова.

Водоматы есть двух видов: в одни привозят природную или бутилированную воду, а вот в такие киоски она поступает прямо из водопроводных труб, весь процесс очистки и минерализации в этой самой будке и происходит.

«Система очистки состоит из механических фильтров, угольных фильтров, мембран обратного осмоса, ультрафиолетовой стерилизации воды, озонирования тары потребителя», — объяснил основатель компании-производителя водоматов Вячеслав Вяткин.

Принцип работы такой же, как и в домашних фильтрах. И точно так же нужно менять картриджи — в зависимости от модели — раз в полгода или каждый месяц. Но соблюдают ли предприниматели этот режим и безопасна ли эта вода? Проблемой озаботился Роспотребнадзор и разослал рекомендации о необходимости аппараты раз месяц проверять.

«Рекомендуемая кратность. Это не менее 12 проб ежемесячно на микробиологические показатели, не менее четырех проб на санитарно-химические показатели, не менее одного раза в сутки на показатели, связанные с водоподготовкой», — пояснил заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора республики Башкортостан Ильгам Курбангалиев.

Но то, что для Роспотребнадзора забота о людях, для предпринимателей — удар по кошельку.

«Один такой аппарат приносит в месяц порядка 15-20 тысяч рублей, с них мы должны заплатить за аренду. Должны заплатить за электричество, водоснабжение, водоотведение. Плюсуем сюда семь-восеь тысяч за анализ воды. Получается, аппарат работает либо в ноль, либо вообще становится убыточным», — поделился предприниматель Максим Манаев.

Народную любовь вот такие водоматы завоевали благодаря низкой стоимости воды — всего три рубля за литр. Как утверждают владельцы этих аппаратов, ежемесячная проверка воды в лаборатории может увеличить цену примерно в четыре раза, а это уже сопоставимо со стоимость бутилированной воды в магазинах.

Предприниматели уверены, что воду они продают по сути водопроводную, а значит, по умолчанию — качественную, проверять её — вовсе не их задача.

«Наши предприниматели очищают водопроводную воду, которая уже должна соответствовать определённым санитарным нормативам. И оборудование ухудшить эту воду не может», — отметил директор НКО «Ассоциация «Вода для людей» Виктор Некрасов

Ушлые продавцы воды нашли обходные пути: на аппараты клеят листки «для аквариумов» или «для домашних животных», ведь к питьевому режиму питомцев у Роспотребнадзора пока особых требований нет. Впрочем, на покупательский спрос такие листки не повлияли: люди на свой страх и риск покупают воду, которую предпринимателям легче переименовать, чем проверить.