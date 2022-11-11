Вскрылась неожиданная причина операций Довлатовой: дело не в морщинах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Радиоведущей и актрисе есть с кого брать пример в погоне за красотой и молодостью.

Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла истинную причину, по которой решилась на пластическую операцию. Оказывается, морщинки на лице не столько пугали саму знаменитость, сколько ее маму. Женщина уже пережила и круговую подтяжку лица, и убирала лишнюю кожу вокруг глаз. За счет этого ей и удавалось хорошо выглядеть.

«И вот она как-то на меня смотрит и говорит: «Так, взрослеешь ты, взрослеешь. Надо взрослеть в голове, а на лице взрослеть не обязательно». И во вот она мне сама говорил: «Чем раньше начнешь, тем лучше будет?» — призналась радиоведущая в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

После советов мамы Алла не боится экспериментировать с внешностью — единственное на что бы она не пошла, по ее словам, — смена пола. А вот по поводу липофилинга - пересадки жировой ткани - задумка есть. Тем более, что процедуру рекомендует ее врач и обещает чудо-эффект. Однако сейчас актриса озадачена другой операцией, которая ей предстоит в ближайшее время. Знаменитость готовится сделать блефаропластику, и это через полгода после того, как она пережила эндоскопическую подтяжку лба.

Собеседница уверяет, что сейчас качество пластических операций отличается от того, что было раньше — новые технологии и более квалифицированные врачи творят невозможное.

«Мне кажется, вот как раз в этом возрасте надо сделать, а что ждать пять лет? А потом еще будет хуже. <> Сейчас как раз тот самый возраст, когда еще организм молодой, он еще легко все переносит», — уверена ведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими побочными эффектами частых пластических операций может столкнуться Алла Довлатова.