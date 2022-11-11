Алина Ланина раскрыла детали второй беременности: «Очень неожиданно!»

Актриса Ланина рассказала о том, что вторая беременность была неожиданной

Фото: Instagram* / alilaniina

Когда селебрити забеременела впервые, она снималась в телесериале. А что сейчас?

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала о своей текущей беременности в интервью KP.RU. По ее словам, пополнение было незапланированным. Весть застала ее в Петербурге во время съемок.

«Тест сделала между сценами в актерском вагончике. Тут же позвонила мужу. Так и узнали. Планировали годика через два, но уж как вышло. Очень неожиданно, но радостно», — поделилась девушка.

Впервые о беременности артистка сообщила в социальных сетях в конце октября, опубликовав кадры с округлившимся животиком и отметив, что срок составляет 26 недель. К слову, когда Ланина забеременела в первый раз, она снималась в кино. Тогда, по признанию Алины, весь период токсикоза выпал на период пандемии. А во время работы она уже чувствовала себя хорошо.

Молодая мама делится подробностями материнства с поклонниками, что не обходится без хейта со стороны аудитории, а о муже предпочитает лишний раз не распространяться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Алина Ланина постоянно терпит фиаско на пробах.

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