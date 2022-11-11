Врач по ОМС: как попасть в хорошую поликлинику

Врачи: чтобы попасть в хорошую поликлинику, достаточно просто прикрепиться к ней

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Каждый застрахованный по обязательному медицинскому страхованию имеет право раз в год поменять поликлинику, к которой он прикреплен. Как не прогадать с выбором?

Для того чтобы попасть в хорошее медицинское учреждение, достаточно просто прикрепиться к нему. Об этом рассказали представители министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования.

Как прикрепиться или поменять поликлинику?

Каждый застрахованный по обязательному медицинскому страхованию имеет право раз в год поменять поликлинику, в которой ему амбулаторно предоставляется медицинская помощь. Он может выбрать абсолютно любое медицинское учреждение, которое участвует в программе ОМС.

Ознакомиться со списком можно на сайтах страховых медицинских организаций и территориальных фондов ОМС. Однако есть исключения: если человек переехал, он поможет прикрепиться к новой поликлинике чаще, чем один раз в год. В свою очередь, поликлиника не имеет права отказать. Однако бывает так, что все участковые терапевты в выбранной поликлинике перегружены. Тогда письменное решение об отказе с указанием причины должны направить вам в личный кабинет на портале «Госуслуг» или выдать в бумажном виде, если вы подавали заявление на прикрепление лично.

Если в новом регионе проживания нет страховой медицинской организации, клиентом которой он является, то нужно выбрать в течение месяца новую страховую медицинскую организацию.

В том случае, если вы прикрепляетесь к поликлинике, которая находится не по месту жительства, врач на дом будет приходить не из нее, а из той, которая обслуживает ваш адрес.

Как открепиться от старой поликлиники

При смене прикрепления внутри своего региона документы передадут из старой поликлиники в новую без вашего участия. Однако если вы переезжаете в другой регион, нужно запросить выписку из медицинской карты в предыдущей поликлинике.

В том случае, если вы хотите передать документы самостоятельно или просто забрать их, в предыдущей поликлинике нужно написать заявление на открепление, передать его на подпись главному врачу и забрать свою медицинскую карту.

Как прикрепить ребенка к поликлинике

Для того чтобы прикрепить ребенка младше 14 лет, нужно лично обратиться в медицинское учреждение. Предоставьте сотрудникам следующие документы:

паспорт

свидетельство о рождении ребенка

полис ОМС ребенка

свидетельство о регистрации ребенка

Ребенка прикрепят в день обращения.

«Каждый гражданин, имеющий полис ОМС, может получить помощь в поликлинике. Важно, чтобы человек имел к ней прикрепление. В поликлинику пациент может записаться для прохождения диспансеризации, вакцинации, по поводу заболевания, для получения справки. Записаться можно как при очном обращении в регистратуру поликлиники, так и дистанционно — через колл-центр или интернет», — рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в беседе с aif.ru.

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