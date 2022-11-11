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Президент Незалежной Владимир Зеленский не перестает удивлять своей противоречивостью.

Российская сторона не видит изменений в украинской позиции по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, киевский режим не желает говорить, специальная военная операция (СВО) в Донбассе продолжается.

Накануне украинский лидер отмечал, что «никогда не закрывал двери» для переговоров с РФ. С его слов, Самостийная будет говорить только с «другой Россией», которая «действительно стремится к миру». При этом в начале прошлого месяца Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговариваться с Москвой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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