«Неразводный развод»: бывшая жена Грачевского рассказала о расставании с Кузякиным

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Пара поженилась в 2016 году. Почему же в их отношениях произошел разлад?

Совсем недавно бывшая супруга создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна рассталась со своим очередным мужем, баскетболистом Артемом Кузякиным. Знаменитость прокомментировала эту ситуацию.

«У нас с Артемом нетипичная история. Я бы назвала ее „неразводный развод“. Не вдаваясь в подробности, скажу, что в моей жизни все хорошо, в нашей семье все в порядке, мы с моим супругом общаемся, дружим и поддерживаем друг друга, измен ни у кого не было», — сказала звезда в беседе с dni.ru.

Анна отметила: если официальный развод случится, то они с экс-супругом разрушат все шаблоны. Грачевская уверяет: дело в ее эмоциональности. Она поделилась случаем, когда ей хотелось развестись с мужем после неприятного разговора. Сейчас же они с Кузякиным «существуют отдельно друг от друга», но пока сложно сказать, будет ли официальный развод. Женщина уверяет: причин для него не было, просто паре нужна пауза в отношениях.

Как ранее писал 5-tv.ru, экс-супруга создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна Панасенко в 2016 году вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина. Пара сыграла пышную свадьбу и прожила в браке шесть лет. Недавно женщина в социальных сетях заявила о разводе.