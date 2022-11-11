Предельно ясно: названа цель отправки британского авианосца HMS Queen Elizabeth в новую миссию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dave Rushen; ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Россия будет внимательно следить за действиями авианосной группировки.

Королевский флагманский корабль HMS Queen Elizabeth отправляется в плавание совместно с союзниками по НАТО для задачи устрашения — это обычные цели, к которым стремятся любые авианосные группировки. Так считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, если действия альянса будут вдали от России, то никакой угрозы для России это не представляет. Однако НАТО явно боится войны с РФ, поэтому потихоньку готовится к ней.

«Они готовятся к войне с РФ, это всем понятно. То, что авианосец, на борту которого находятся различные самолеты, истребители, бомбардировщики, штурмовики… Самолет дальнего радиолакационной разведки и наведения входит в авианосную ударную группировку, которая создается для его нахождения в океане или море. Какую задачу они выполняют? Задачу устрашения», — объяснил эксперт.

Он отметил, что у США насчитывается 11 подобных группировок. Если эти испытания будут проходить рядом с Россией, то это опасно для нее. Радиус действия боеприпасов от самолета — это 600-700 километров. Поэтому выход в море корабля HMS Queen Elizabeth с союзниками из альянса является рутинным мероприятием для любых ударных авианосных группировок.

«Такая же американская группировка заходит в Средиземное море, в Персидском заливе, в Тихом океане, постоянно там находится. Поэтому паниковать по этому поводу и истерить — смысла нет. Но замечать это безусловно надо, мы обязательно замечаем. Я думаю, что наши подводные лодки будут следить за этой ударной авианосной группировкой и будут держать их на прицеле», — предположил Литовкин.

Недавно появилась информация, что королевский флагманский корабль HMS Queen Elizabeth отправился в совместное плавание для выполнения новой миссии с союзниками по НАТО. Авианосец покинул военно-морскую базу Портсмут в Хэмпшире для возглавления авианосной ударной группы, в состав которой войдут военные корабли, вертолеты и истребители F35B Lightning

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