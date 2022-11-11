Мир давно скатился: Екатерина Варнава разочаровала поклонников интимными кадрами

Фото, видео: 5-tv.ru; Instagram* / kativarnava

Знаменитость рада освоению сложной техники шпагата, поэтому с гордостью показывает красивую позу в социальных сетях. Однако публика совсем не оценила подобный перфоманс.

Актриса и бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась с поклонниками превосходной растяжкой. Теперь звезда может составить серьезную конкуренцию балерине Анастасии Волочковой, которая также удивляет публику крепким шпагатом. Но в хорошем ли смысле фанаты сравнивают юмористку с эпатажной коллегой?

В комментариях предметом обсуждения стал не сложный навык артистки, а слишком откровенные кадры. На видео Варнава предстала с концертом наряде: пушистое одеяние белого цвета и открытые, голые ножки. Помощник актрисы поднимает ее ногу вверх и, когда конечность достигает предельной вершины, положение Екатерины раскрывает интимное место. Такое поведение сильно возмутило подписчиков.

«Мир давно уже скатился, забыли, что такое стыд и совесть. Я думала вы умнее Бузовой и других»;

«Катя, не опускайтесь такими видео до дешевых звезд. Вы кажетесь мудрее»;

«Волочкова вошла в чат. Называется, когда показывать больше нечего»;

«Это обязательно на публику выставлять?»

«Теперь все увидели твое гнездо», — возмутились комментаторы.

К слову, ранее Варнава вызвала восхищение у публики своим красивым умением. Будучи ведущей на мероприятии в честь 30-летия тренера и блогера Валерии Чекалиной, красотка исполнила ошеломляющий танец с участником проекта «Танцы со звездами» Глебом Горшковым. Это был их праздничный номер для шоу-программы. В конце выступления юмористка неожиданно села на шпагат, чем сильно удивила публику. 5-tv.ru публиковал кадры необычного перформанса Варнавы.

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