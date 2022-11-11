Фото: Оф. канал Стремоусова / ТАСС

Замглавы администрации Херсонской области скончался в результате жесткого ДТП 9 ноября. У него остались беременная жена и пятеро детей.

В Симферополе началось прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым. Замглавы администрации Херсонской области скончался в результате жесткого ДТП 9 ноября. У него остались беременная жена и пятеро детей.

По имеющимся данным, трагедия произошла, когда Стремоусов на своем авто вместе с водителем двигался из Херсона в сторону Мелитополя. Предварительно, в машину замглавы администрации региона на полной скорости влетела многотонная фура. Шансов выжить у Стремоусова практически не было: от авто ничего не осталось.

За считанные часы до своей гибели Кирилл Стремоусов опубликовал видео, в котором похвалил российских военных за героизм и самоотверженность. По факту случившегося проводится расследование.

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