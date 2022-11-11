ТОП-4 женских привычек, которые раздражают мужчин

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В кругу друзей мужчины часто обсуждают возлюбленных. Что же их не устраивает в своих спутницах?

Зачастую даже в самая любящая пара испытывает раздражение. Именно поэтому партнеры должны быть внимательны друг к другу. Если что-то в поступках женщины стало нервировать мужчины, то лучше не стоит так больше делать. Однако бывает так, что раздражение растет с годами совместной жизни, пишет Сибкрай.ru.

Женская непунктуальность

Пожалуй, это самая распространенная привычка. В начале отношений возлюбленная может часто опаздывать на свидания. Для нее это может быть в некотором случае знаком: если мужчина ее дождался, то она ему точно важна.

Представительница прекрасного пола должна понимать, что она собирается дольше мужчины, поэтому должна начинать собираться раньше него. Договоритесь со своим возлюбленным о точном времени выхода из дома и не отвлекайтесь во время сборов.

Манипулирование мужчиной

Женщинам стоит запомнить, что манипуляция — это попытка власти. А там, где она есть, нет места любви.

Вместо манипуляции лучше поговорите со своим мужчиной. Расскажите, чего вы от него хотите. Со своей второй половинкой можно обсудить абсолютно все.

Рассеянность и забывчивость

Зачастую бывает так, что мужчина просит о чем-то свою возлюбленную, а та этого не делает просто потому что забыла. Ваша вторая половинка не будет что-то просить просто так, иначе он мог бы справиться сам.

В этом случае постарайтесь контролировать себя. Возможно, нужно записывать для себя напоминания.

Привычка перебивать

Такая привычка может быть воспринята как неуважение со стороны любого человека, вне зависимости от пола. Постарайтесь контролировать себя в беседе и слушать своего мужчину.

Как ранее писал 5-tv.ru, абьюзивные отношения разрушают личность, при этом подрывая ее психологическое и эмоциональное состояние изнутри. Как понять, что вы стали заложником абьюза?