В Запорожской области совершили покушение на замминистра культуры региона

Фото: 5-tv.ru

По имеющимся данным, пострадавший жив, но контужен.

Заместителя министра культуры Запорожской области пытались убить. Эту информацию сообщили правоохранительные органы. Известно, что он остался жив, однако контужен.

«В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда», — отмечалось в официальном заявлении.

Еще 5 ноября в Углегорске Донецкой народной республики (ДНР) совершили покушение на судью Верховного суда региона Александра Никулина. Тогда он пострадал от огнестрельного оружия. Его доставили к врачам с ранениями в тяжелом состоянии.

Также 12 октября совершили покушение на жизнь заместителя главы администрации поселка Белозерки в Херсонской области Андрея Кошелева. Как заявили в пресс-службе местной администрации, был осуществлен теракт посредством подрыва. Медицинские сотрудники оказали необходимую помощь Кошелеву. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бердянске предотвращен крупный теракт на молодежном форуме.