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Похоже, за океаном «путаются в показаниях»: действия постоянно расходятся со словами.

Американский лидер Джо Байден считает, что украинский конфликт не разрешится, пока из Незалежной не выведут российские войска. Об этом говорится в заявлении пресс-пула Белого дома.

До этого президент США обещал, что его страна не втянется в конфликт в Незалежной и не развяжет мировую войну. Байден подчеркнул, что Штаты «не давали Украине карт-бланш». Между тем, американцы продолжают посылать наемников в «горячие» точки, провоцируя эскалацию конфликта.

В октябре была информация о том, что американская сторона перебросила в Европу 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Отмечалось, что ее командир не раз сообщал журналистам о готовности солдат перейти границу Самостийной в случае военной эскалации или атаки стран НАТО. По данным источников, в дивизии числятся более четырех тысяч военнослужащих, размещенных на румынской территории.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как конгрессмен из США заблокирует любую помощь Украине.