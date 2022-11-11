Галкин*, Земфира, Гребенщиков: сколько зарабатывают сбежавшие из РФ звезды за границей

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Каждый из них когда-то собирал в России многотысячные залы. Сейчас аудитория в три тысячи в Европе — подарок судьбы.

Эмигрировавшие из РФ артисты не сидят без дела — их график расписан на месяцы вперед. Локации — самые разные: Австралия, США, Израиль, страны Европы… В соцсетях знаменитости выглядят довольными, счастливыми и дают понять о своей востребованности. Но так ли все безоблачно в жизни эмигрантов: сколько они зарабатывают и кто их аудитория?

Глазами клоуна

Одна из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса — Максим Галкин*. Общественность до сих пор недоумевает, как успешный, знаменитый и востребованный артист в одночасье перечеркнул все связи со страной и предпочел ей другую. Ни один его концерт не обходится без шуток, задевающих и обычных россиян, и публичных людей. На этом Максим и зарабатывает. Начал он с Израиля, потом была Прибалтика, Австралия, Великобритания. Впереди — США и другие страны.

Сейчас, к примеру, открыты продажи билетов звезды на концерты в Германии. К примеру, один из самых дорогих билетов можно купить онлайн за 129 евро — на российские деньги это около 10 тысяч рублей, а самый дешевый вариант будет стоить в два раза дешевле — порядка 4, 5 тысячи. Похожие расценки на концерты в Далласе (штат Техас) — 95-185 долларов (5,8-11,3 тысячи рублей).

Причем, как известно, запросы у артиста высокие — встречать звезду в любой стране должны на комфортабельном автомобиле, предоставлять люксы, кормить деликатесами, в том числе и в гримерке. Однако не все столь безоблачно, как может показаться.

Концертные площадки, на которых выступает юморист, в несколько раз по площади уступают российским. Для сравнения — если московский «Крокус Сити Холл» вмещал свыше шести тысяч человек, то Granville Arts Center в Далласе может принять всего лишь 720. Примерно такие же площадки во всех 12 городах Штатов, где пройдут гастроли. Да и больше народу на концерты звезды вряд ли пришло бы, ведь даже за тысячи километров он выступает для русской аудитории, которой и обязан славой.

В общем и целом, можно полагать, что доходы Галкина выглядят скромными на фоне российских. Как отмечает РИА Новости, обычно за рубежом артистам платят фиксированную сумму и процент с продаж. На этом не разбежишься, тем более что у артиста нет заработков на зарубежном телевидении — там своих комиков хватает.

Без шансов, без вариантов

Аудитория в три тысячи человек — подарок судьбы для Земфиры. © РИА Новости / Евгения Новоженина

Больше не в шоколаде другая российская знаменитость — Земфира. Это в России она могла давать концерты раз в год, бывали перерывы и дольше — за границей рок-звезде придется попахать, чтобы жить в достатке. Россияне вряд ли помнят столь плотный график певицы, какой у нее сейчас.

Так, 9 октября Земфира начала официально свои гастроли, стартовав с кипрского Лимасола — это один из самых русскоязычных городов страны. Следом — Тель-Авив, Стамбул, Прага, Гамбург, Берлин, Париж, Гаага и Лондон. Средняя вместимость залов, где звезда даст концерты, до трех тысяч мест. Стоимость билетов — разная, так в Нидерландах — от 7,3 тысячи рублей, и все продано.

В Москве, как помнится, билеты на концерт знаменитости тоже расходились как горячие пирожки, и речь шла о самых больших и дорогих площадках для выступлений. К примеру, СК «Олимпийский», рассчитанный на 35 тысяч человек, и яблоку при этом упасть было негде. В других регионах страны звезда тоже не маралась — все ее выступления проходили в самых больших залах и на стадионах. А цены на билеты зашкаливали: 10 тысяч рублей были далеко не пределом. За эту цену, например, можно было попасть на концерт Стинга.

Под испанским небом

Билеты на концерты Бориса Гребенщикова в Испании продают по скидочной цене. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Другой российский рок-артист тоже в не самых выгодных условиях за границей. Он уже тоже успел выступить в Израиле, Турции, Германии

Борис Гребенщиков: под голубым небом Европы, а в ноябре будет радоваться русскоязычную публику Испании. К примеру, на концерт в Барселоне сейчас можно купить билет за 179 евро, то есть примерно за 14,5 тысячи рублей — это самое дорогое предложение. Самое дешевое, в амфитеатре, 59 евро. И это цена со скидкой — до недавнего момента цена на билеты доходила до 230 евро, но, видимо, желающих нашлось немного.

Концертные площадки в Испании, где выступит музыкант, тоже небольшие — примерно на 800 человек. В итоге максимальная выручка артиста может составлять 75,4 тысячи евро, или 4,6 миллиона рублей, полагает РИА Новости.

* — признан в России иноагентом