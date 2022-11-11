Недолго музыка играла: почему Самбурская развелась с Дыцевичем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Конфликт начался с малого, постепенно перерастая в целую драму с последующим вызовом полиции.

Подробности развода с мужем раскрыла актриса Настасья Самбурская в интервью Надежде Стрелец. Официально ее брак с коллегой Кириллом Дыцевичем продлился два месяца, но на самом деле, со слов звезды «Универа», они разошлись на седьмой день совместного проживания.

Артистка попросила мужчину не приносить домой выпивку, тот ее просьбе не внял. Затем речь зашла о том, чтобы показать друг другу переписку, что возмутило селебрити.

«Почему должна показывать? Я не лезу к тебе, ты ко мне». Он начал кричать: «Ты меня не любишь! Ты что-то скрываешь!» — прокомментировала Самбурская.

После словесной перепалки Дыцевич ушел. Настасья спрашивала, вернется ли он домой, но Кирилл сказал, что вернулся бы в то место, где его любят. Даже угрозы со стороны актрисы уйти из дома не помогли. Позже, после нескольких звонков, актер вернулся, попытавшись выгнать избранницу из ее же квартиры.

«Стоит в квартире со словами: „Проститутка, иди туда откуда пришла“. И он меня бьет по лицу…» — вспомнила знаменитость.

Далее началась потасовка с последующим вызовом правоохранителей. При них Самбурская толкнула мужа, а тот при сотрудниках попытался сделать ее виноватой в конфликте. К слову, она написала заявление, сняв побои, но обращение было проигнорировано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким было детство Настасьи Самбурской.