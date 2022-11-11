Посол РФ Антонов: американцы совершают большую ошибку, поставляя Киеву оружие

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Штаты мечтают ослабить РФ, поэтому выбирают для этого поле боя на Украине. Планы их вряд ли хоть когда-то реализуются, отмечают эксперты-политологи.

Вашингтон сильно ошибается, когда отправляет киевскому режиму очередную партию вооружений. Эти поставки попадают в руки бандитам и террористам. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, американской стороне рано или поздно придется ответить за незаконное распространение их вооружений по Европе.

«Мы неоднократно предупреждали на различных уровнях о том, что американцы делают ошибки „накачивая“ Украину оружием. Говорили об опасности его попадания в руки негосударственных субъектов, а, проще говоря террористов и преступников», — рассказал дипломат.

Антонов привел пример с «картинками» из Киева, когда на улицах украинской столицы бесконтрольно раздавали автоматы. До сих пор никто не знает, где в итоге оказалось опасное оружие.

Посол уверен, что территория Украины используется коллективным Западом как инструмент в качестве борьбы с нашей страной, как с великой державой, имеющей многовековую историю. Сейчас в зоне СВО собралось много иностранных наемников, они давно ведут охоту за «русскими жизнями».

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