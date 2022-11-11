США могут остановить украинский конфликт по щелчку пальцев

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Американская сторона намерена ослабить Россию, поэтому охотно помогает Украине.

Вашингтон может закончить украинский конфликт в любой момент, потому что украинская сторона никогда не ослушается своих американских руководителей. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, втягивание Вашингтона в конфликт на Украине не отвечает национальным интересам Америки.

«Если американцы действительно хотели бы прекращения конфликта, то могли бы это сделать буквально щелчком пальцев. Киев, давно потерявший свой национальный суверенитет, не посмел бы ослушаться отклика их Вашингтона. Однако этого не происходит — здесь продолжают подталкивать режим Зеленского к воинственным заявлениям и наращиванию военных действий», — объяснил он в интервью «Известиям».

Антонов отметил, что Россия, со своей стороны, неоднократно предупреждала о том, что поставленное США вооружение может попасть не в те руки. Например, националистам, бандитам и террористам. Он вспомнил о «картинках» из Киева, когда на улицах города бесконтрольно раздавали автоматы и теперь неизвестно, куда на самом деле попало опасное оружие.

«Еще придет время, когда от Вашингтона потребуют отчета за распространение переносных зенитных комплексов в Европе, куда это оружие попадает из Украины», — заметил Антонов.

Помимо этого дипломат уверен, что Запад использует украинский конфликт как способ борьбы против нашей страны. США намерены ослабить Россию, отправляют на Украину своих наемников, которые охотятся на «русские жизни».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Украина создают видимость готовности Зеленского к диалогу.