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Вашингтон не хочет заканчивать украинский кризис, потому что воспринимает это как свое поражение.

Отношения США и России совсем не проявили положительную динамику. Сейчас они напряжены, Вашингтон настроен против Москвы и намерен ослабить нашу страну. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью «Известиям». По его словам, отечественные дипломаты хотят увидеть от Штатов равноправия и уважения национальных интересов.

«Российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Пока просвета в тоннеле не просматривается. В Вашингтоне по-прежнему уверены в том, что нужно продолжать политику политического давления, экономического шантажа, результатом таких действий, по замыслам политиков, должна быть слабая Россия», — объяснил он.

Дипломат уверен, что США могут остановить американский конфликт «щелчком пальцев», ведь Украина не посмеет ослушаться американскую сторону. Однако Вашингтону невыгодно окончание СВО, поэтому они продолжают поставлять Киеву военную помощь. Россия много раз предупреждала Штаты, что отправленное вооружение может попасть в руки террористам и преступникам, но все предостережения были проигнорированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявление США о рыночной экономике РФ противоречит логике.