Посол Антонов: заявление США о рыночной экономике РФ противоречит логике

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Дипломат положительно оценил решение США отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств, но отметил, что эти шаги не снимают ответственности за дисбаланс на мировых рынках.

Отказ Минторга США признавать экономику России рыночной противоречит логике, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

Отвечая на вопрос журналистов, Антонов отметил положительную динамику действий США после решения об отмене финансовых ограничений в отношении российского посольства. Но вместе с тем он отметил, что эти меры не снимают ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры.

«Имею в виду рост цен, нарушения цепочек поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности. В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — сказал Антонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вашингтон призвал банки продолжать работу с российскими компаниями.