Зеленский в последнем интервью процитировал Пескова

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Умышленно или нет, но президент Украины вспомнил заявление пресс-секретаря президента РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем интервью повторил слова представителя президента России. Цитирование Дмитрия Пескова произошло при разговоре о переговорах с РФ.

«Я не закрывал дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией», — заявил Зеленский в интервью CNN.

Эти слова удивительно похожи на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который он также давал на тему возобновления диалога между Украиной и Россией.

«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — подчеркнул Песков в июле 2022 года.

Неизвестно, было ли подобное цитирование сделано умышленно или же неосознанно. Но стоит отметить, что прошло почти полгода, чтобы Зеленский дошел до мысли, которую транслировали российские власти еще на первых этапах спецоперации.

Ранее объяснял, зачем США и Украина создают видимость готовности Зеленского к диалогу.