Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

В мае артист намеревался завершить карьеру и податься в сферу глубокой очистки воды. Но о своих планах быстро позабыл. Взял в руки микрофон, привел себя в порядок и побежал вновь на российскую сцену.

Юрий Лоза и не сомневался, что осудивший спецоперацию Валерий Меладзе вернется в Россию и продолжит зарабатывать деньги, развлекая публику. Напомним, артист на днях засветился на частном корпоративе в Москве у тренера и блогера Валерии Чекалиной. Женская аудитория взорвалась криками и поспешила окружить певца.

По мнению Лозы, возвращение было ожидаемо, ведь некоторые граждане несмотря ни на что продолжают любить артиста и с нетерпением ждут его песен.

«Я сказал, что приедет и будет работать. Куда он денется? Организаторы не хотят, чтобы срывались их концерты. Это люди зависимые от народа, от мнения. Забронируют они большой зал для выступлений, объявят людям концерт, но вдруг придет распоряжение или казаки встанут в позу — и все: концерта не будет и денег никто не получит. Всякое бывает! Организаторы не хотят рисковать», — отметил Лоза в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

К слову, Лоза не удивился возвращению в Россию Меладзе, несмотря на то, что певец еще полгода назад намеревался «завязать» с музыкой. Он намеревался отложить микрофон и погрузиться в работу в области глубокой очистки воды. Но долго без песен — или без крупных заработков — не смог. Уже в августе он вновь взял в руки микрофон и отправился развлекать публику в Монако, а по некоторым данным — и в Россию.

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