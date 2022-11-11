Точные стрелки и маневренные минометчики: лучшее видео с полей СВО за сегодня

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Некоторые кадры с передовой спецоперации буквально завораживают.

Минобороны России опубликовало редкие кадры, на которых запечатлена боевая работа морской пехоты Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении. Битва идет прямо на передовой.

По кадрам сложно заметить какие-либо детали. Но Минобороны сообщает, что военнослужащими был прорван глубоко эшелонированный, хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населенного пункта Павловка. Который, по данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, был оперативно освобожден от ВСУ уже спустя несколько часов.

Также МО РФ показало боевую работу мобильной группы минометного расчета. Благодаря походной модернизации, о которой подробно рассказывал корреспондент «Известий», минометчики могут в очень короткие сроки выехать на позицию, произвести стрельбу и сразу же передислоцироваться.

После стрельбы 120-миллиметровое орудие не разбирается. Его просто складывают и отправляются на новую точку работы. Засечь кочующий миномет, успеть нанести ответный удар — задача сложная даже для опытного противника. Уровень подготовки минометчиков сокращает эти шансы до минимума.

Такой же уровень подготовки достигается и мобилизованными. Практические тренировки проходят на полигоне в Челябинской области под руководством опытных инструкторов, которые уже побывали на полях спецоперации. Инструкторы обучают тактике штурма зданий, маскировке, классификации целей и всему остальному, что поможет в реальной ситуации.

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