Угощайся кто хочет: в Сочи созрел рекордный урожай фейхоа

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

Туристам разрешают брать ягоды прямо с веток — вкус потрясающий!

Ну, а в Сочи всех желающих, наоборот, приглашают угоститься прямо с ветки. Там созрел рекордный урожай фейхоа — ягоды, которую за полезные свойства часто называют «растительной устрицей». И похоже, совсем скоро российские фермеры смогут потеснить зарубежных поставщиков, продукция которых не только уступает в качестве, но и существенно дороже. Сочинскую фейхоа попробовала корреспондент «Известий» Ирина Сафонова.

На этих плантациях созревает самая поздняя ягода Сочи — фейхоа. Снимают ее в ноябре. Полторы тысячи деревьев и почти четыре тонны кисло-сладких батончиков. Фермеры говорят, что на ветках не останется ни одной ягоды — туристы соберут все!

На сочинскую экзотику спрос высокий. Тем более, владельцы этих садов развивают агротуризм — гостям можно самим выбрать дерево, собрать плоды и тут же снять пробу.

«На первый взгляд думаешь как его можно поесть, да не понятно, а оказывается его можно есть целиком, все витамины в кожуре, а не только внутри», — сказала одна из любительниц ягоды.

Светлана и Елена приехали в Сочи из Екатеринбурга. Раскусили и ягоду и главный ее секрет — самую спелую надо искать не на деревьях, а под ними

«Ягода, которая готова к употреблению, падает сама на пол и мы собираем, она сладкая, которую с ветки, она более кислая, но ничего в этом страшного, сказали, что можно ее положить и она также созреет», — рассказала туристка Светлана Обухова.

За кисло-сладкий вкус фейхоа сравнивают с ананасом, а за состав — с морепродуктами. Фейхоа называют растительной устрицей за высокое содержание йода. Внешне ягода на устрицу не очень похожа, а вот сладкая мякоть внутри немного напоминает морской деликатес. Австралийская ягода обожает солнце, влажность, и абсолютно не переносит морозы. Дерево погибнет уже при десяти градусах ниже ноля. Поэтому на территории страны фейхоа выращивают только в Сочи — и бизнес этот — весьма прибыльный, хоть и сезонный.

«На территории России он стоит в три-четыре раза дороже, чем у нас. Если у нас по 100-150 рублей, там 500-600-800 рублей за те плоды которые считаются экзотическими, а у нас это обычная ягода на территории Сочи», — учредитель фруктово-ягодного хозяйства Руслан Николаевский.

Что не раскупят в свежем виде — пойдет на компоты. Фермеры закручивают банки вручную. Но местные предприятия поставили на поток производство витаминных бомб.

«Перемалываем фейхоа, добавляем сахар, один к одному, перемешиваем, чтобы сахар растворился заливаем в контейнеры, отвариваем и формируем баночки», — бригадир сельскохозяйственного предприятия «Победа» Татьяна Назарова.

В этом сезоне дали первый урожай молодые сады и сразу четыре тонны. Через пару лет деревья подрастут — объем увеличится в десять раз! В ближайших планах фермеров — сместить с прилавков крупных городов центральной России заграничную фейхоа, привозят в зеленом виде. Место малосъедобной импортной ягоды займет спелая, из сочи.