Бьют по инфраструктуре и бизнесу: видео последствий ударов ВСУ по городу Стаханов

Фото, видео: © РИА Новости / Олеся Потапова; 5-tv.ru

Пострадал дом местного бизнесмена и предприятие по производству тротуарной плитки.

ВСУ снова мстят мирному населению на освобожденных территориях — жители Стаханова приходят в себя после мощного и далеко не первого обстрела. И это при том, что город находится в десятках километров от линии соприкосновения, и никаких военных объектов там нет. О том, каково просыпаться от минометных ударов, жители рассказали Егору Кильдибекову.

Спальня в обычном частном доме полностью разрушена. Украинские националисты почему-то приняли жилой дом за военный объект и нанесли по нему удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, которые украинцам поставляют США. Да и сам дом восстановлению не подлежит.

Александр Попов строил этот дом 15 лет. Закончил только два года назад. Строил на совесть, надежно. Пожалуй, только это и немного удачи спасло жизнь и ему, и его супруге.

Успешный предприниматель начинал шахтером. Потом открыл первый магазин. Бизнес шел в гору, пока не начались обстрелы со стороны Украины. Сегодня его потери исчисляются миллионами рублей. И дело не только в разрушенном доме.

«Два магазина в Первомайске разбили, один восстановили… В Попасной был магазин, здания нет вообще», — перечисляет потери предприниматель.

Сам бизнесмен говорит, что создается впечатление, что украинские военные работают по заказу. Будто какие-то недоброжелатели, а может конкуренты просто заплатили за то, чтобы по дому нанесли удар. Другого объяснения, почему целью был выбран именно он — нет. Частный сектор, рядом только парк и стадион.

Впрочем, этой ночью разбомбили и другое здание. На другом конце Стаханова. И снова — неясно зачем. Пострадало предприятие по производству плитки. Об этом красноречиво говорят палеты с готовой продукцией.

И снова только чудом обошлось без жертв. На территории был сторож, который рассказал, что никакого свиста или гула не слышал. Ракета летит бесшумно. Только удар и взрыв. И снова ущерб колоссальный. В здании было оборудование, техника. Все похоронено под обломками.

От Стаханова, куда и пришлись два ночных удара, до линии фронта — десятки километров. Размещать здесь военные объекты просто бессмысленно — слишком далеко. И украинские националисты явно не могут этого не понимать. Тем не менее, это уже далеко не первый обстрел. И сейчас местные жители ждут только, когда противника удастся оттеснить подальше, откуда он уже не достанет даже хвалеными HIMARS.