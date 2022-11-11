«Мир увидел достаточно»: конгрессмен из США заявил, что заблокирует любую помощь Украине

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Заручившись поддержкой однопартийцев, политик сможет как минимум уменьшить поток оружия, которые США отправляют на Украину.

Намерение голосовать против всех инициатив о выделении новой военной помощи Украине высказал в диалоге с РИА Новости переизбранный конгрессмен от республиканской партии Пол Госар. Он крайне эмоционально прокомментировал тот факт, что США накачивает Украину оружием.

«Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться», — заявил политик.

Он добавил, что в конгресс за прошедший год было внесено и одобрено 17 инициатив, которые только разжигали противостояние двух стран.

Пол Госар отметил, что голосовал против каждой из инициатив и продолжит делать это в дальнейшем.

Ранее американский конгрессмен разместил в сети письмо с обращением к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он пригласил глав двух стран посетить город Феникс в штате Аризона и провести мирные переговоры вдали от зоны конфликта и организаций, которые его подстегивают.

Впрочем, теперь его голос действительно будет иметь значение. Судя по предварительным данным, число его однопартийцев, которые в большинстве высказываются за прекращение поставок оружия на Украину, в конгрессе США как минимум сравняется с демократами, которых представляет в Белом доме президент Джо Байден. А значит, накачивать Незалежную вооружением будет значительно сложнее.

Ранее политолог Антон Бредихин в диалоге с 5-tv.ru назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину.