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Согласно документу, сбои в подаче электроэнергии могут длиться от нескольких суток до месяца.

В ближайшее время банковская система Украины может быть отключена от электроэнергии. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на внутренний циркуляр Национального банка Украины (НБУ).

В инструкции, разосланной банкам, рассматриваются сценарии отключения электроэнергии от нескольких суток до месяца. Документ рассчитан на системно важные банки, в число которых сейчас входит 14 структур.

Согласно НБУ, банкам следует закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных и не менее чем на семь дней с постоянным пополнением запасов.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым. Удары наносятся по по объектам систем военного управления, связи и энергетики.

Хоть Киев и заявлял неоднократно, что последствия ударов оперативно устраняются, но ряд событий косвенно доказывает, что это не так. Сначала из ряда городов Украины начали поступать сообщения о масштабных отключениях света, затем появились сведения от украинских и зарубежных источников о значительно больших объемах поражения инфраструктуры, чем сообщалось властями. А теперь финальный штрих — экономическую систему Незалежной готовят к блэкауту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США и Украина создают лишь видимость готовности Владимира Зеленского к диалогу.