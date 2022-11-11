Бежавшую из РФ Веру Брежневу уличили в незнании украинского языка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Уехав из России, певица стала записывать композиции на украинском языке. Но боль, печаль и душевный диссонанс, кажется, в прошлом.

Бежавшая из России вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса Вера Брежнева, на днях анонсировала новые концерты. Все бы ничего, но интернет-пользователи заметили, что артистка вновь стала петь на русском языке. Хотя еще совсем недавно записывала песни на украинском. Что ее заставило так сделать, она не уточнила.

Но ответ нашелся у блогера Марии Погребняк. По ее мнению, знаменитость просто не знает украинский язык.

«Вера Брежнева сломалась, петь с листочка на украинском сложно и не интересно, поэтому снова в ходу русский язык», — заявила Погребняк в своем Telegram-канале.

Интернет-пользователи не только тщательно следят за творчеством Брежневой, но и ее личной жизнью. Последние месяцы то и дело появляются слухи о том, что она развелась с композитором Константином Меладзе. Подогревает их сама артистка, отмалчиваясь об истинном положении дел в семье и публикуя грустные посты в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Веру Брежневу раскритиковали украинцы.