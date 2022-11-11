Джо Байден счел сомнительные итоги выборов в конгресс США победой

Фото: www.globallookpress.com / White House

Президент США выразил уверенность, что сможет сработаться с республиканцами и его оставшиеся два года в кресле главы государства не станут адом.

Президент США Джо Байден, вдохновленный не самым худшим результатом Демократической партии на выборах в конгресс, заявил о победе для себя в сложившейся ситуации. Вместе с тем, отмечает «Коммерсантъ», он выразил надежду, что сможет сработаться с республиканцами и его оставшиеся два года в кресле главы государства не превратятся в худшее время.

«Независимо от того, что покажут окончательные итоги этих выборов, я готов работать с моими коллегами-республиканцами. Американский народ ясно дал понять, что ожидает от республиканцев готовности работать со мной», — ликовал Байден.

Возможно, Байдену затуманило разум отсутствие «красной волны» — подавляющего преимущества в обоих палатах конгресса республиканцев. Но эта эйфория совершенно не отменяет того факта, что преимущество правящая партия демократов потеряла.

При этом Байден заметил, что воспользуется правом вето в случае, если республиканцы попытаются продвинуть через конгресс инициативу об абортах. А также до конца своего президентства непременно добьется запрета на оборот штурмового оружия в Соединенных Штатах Америки.

К слову, хоть выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, окончательные результаты пока не оглашены. Согласно предварительным данным, большее количество голосов избирателей получили республиканцы. Представители партии получили 207 мест из нужных 218 кресел в Палате представителей. Однако у демократов еще есть возможность сохранить места в нижней палате Конгресса.

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