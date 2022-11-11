Жители Херсона переправляются на левый берег Днепра от атак ВСУ

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Украинскую армию встретит практически полностью опустевший город.

Российские военные перебросили технику и личный состав на левый берег Днепра, чтобы занять новые позиции. Одновременно с этим из Херсона уезжают последние мирные жители, которые по каким-либо причинам не сделали этого раньше. Угроза подрыва Каховской ГЭС все реальнее и медлить больше нельзя. Из опасной зоны — репортаж Натали Графчиковой.

На выезде из Херсона очередь из автомобилей. Паромная переправа — единственная возможность выехать на другой берег. В том числе из прифронтовых поселков.

«Пытаемся уехать. Так по нам стреляют и фосфорными стреляют, уже не могли больше терпеть», — рассказывают местные жители.

В Херсоне нет света, газа и воды. На улицах города пустынно.

Обычно оживленная улица Ушакова в центре Херсона пустая. Машины не проезжают, можно даже идти по ней пешком. На выезде с правого берега машины тщательно досматривают. Вперед пропускают пенсионеров и семьи с детьми.

В момент переправы лучше находиться за автомобилем, это защитит от осколка в случае ракетного удара, а периодически срабатывает система ПВО. Мы отправляемся из Херсона на левый берег одними из последних, будем следить за обстановкой уже оттуда.

Они не могут сдержать слезы. Решение уехать из Новой Каховки далось сложно.

Миля и Нина — соседи, и их объединила общая беда. Новая Каховка хоть и на левом берегу Днепра, но ВСУ постоянно обстреливают каховскую ГЭС. Приходится уезжать из родного города.

В этом автобусе, который отправляется из Новой Каховки в Джанкой, есть жители и правого берега. До места эвакуации им помогли добраться спасатели.

Надежда Александровна вместе с внуком едет в Вологду к родным. Ваня, несмотря на то что ему всего 5 лет, знает, как прятаться, когда начинаются обстрелы.

Ситуацию осложняет отсутствие мобильной связи и интернета. Жители города собираются на набережной — здесь периодически появляется сигнал.

ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС днем и ночью. С набережной города видно дамбу. И постоянные разрывы от системы ПВО в воздухе.