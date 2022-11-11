Как пережить зеркальную дату 11.11.2022 с пользой для будущего

Фото, видео: Кадр из к/ф «11-11-11», реж. Даррен Линн Боусман, 2011 г.; 5-tv.ru

Любые зеркальные даты несут в себе двойственность: и положительный заряд, и отрицательный. Чего стоит ожидать от красивой даты 11.11.2022?

Единица — одна из самых мистических и сильных цифр. Но когда она удваивается, случается особая магия. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru нумеролог Александр Ларионов ответил на вопрос: что людям следует ожидать от красивой зеркальной даты 11.11.2022?

Как объяснил специалист, зеркальные даты наделены двойственностью. С одной стороны, они несут положительный заряд, с другой — негативный и отрицательный. И если сложить все цифры в дате 11.11.2022, то получится еще одна единица. То есть, всего пять единиц.

«Единица в нумерологии означает обновление и начало нового тогда, когда старое должно уйти в прошлое. Поэтому в этот день необходимо непросто сидеть, сложа руки, а завершать те дела, которые вы уже начали и положить начало новому», — предупредил Ларионов.

Кроме того, малыши, появившиеся 11 ноября 2022 года, будут наделены невероятными силами. А пять единиц помогут направить их в нужное русло. Вместе с тем люди, рожденные 11 ноября любого года, также не обделены энергией. Но в их случае четверка в сумме дает порядок в делах.

«Им необходимо постоянно следить за тем, что они делают, быть аккуратными, осторожными, чтобы близкие люди помогали им в жизни», — добавил нумеролог.

И, конечно, зеркальная дата — это лишний повод загадать самое заветное желание. Но просить нужно только искренне и от всей души, заключил Ларионов.

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