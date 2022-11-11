Заложники абьюзивных отношений: как понять, жертва ты или тиран?

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Эксперты утверждают — чем сильнее личность, тем интереснее ее ломать манипулятору.

Абьюзивные отношения разрушают личность, подрывая ее психологическое и эмоциональное состояние изнутри. Главные позиции в таких отношениях — это тиран и жертва. Как понять, что вы стали заложником абьюза, рассказал Сибкрай.ru.

Издание отмечает, что жертвой могут стать не только наивные и простые девушки. Чем сильнее личность, тем она интереснее для абьюзера, и тем изощреннее методы он выбирает. Но, в любом случае, целью эмоционального насилия является одно — лишение уверенности и внушение страха.

Психологи выявили несколько инструментов, которыми пользуются абьюзеры. По мнению экспертов, манипуляторы обещают превратить жизнь жертвы в сказку, однако за обещаниями никогда не стоит реальных действий. Красивые слова нужны только для отвлечения внимания от проблемы.

Если вы испытываете на себе жесткий контроль — это тоже признак абьюза. Партнер должен знать о вас все: где вы, с кем вы, когда вернетесь. Нарушение даже одного пункта гарантирует вам волну обвинений и ревности.

Абьюзивные отношения — полная противоположность здоровых, поэтому неуважение является их основой. Ругань, обидные слова, обвинения — то, что будет слышать в свой адрес жертва. Тиран будет акцентировать внимание на всех ошибках и всегда найдет, за что побольнее зацепить.

Тираны, в большинстве своем, прекрасные психологи, которые умеют считывать с вас всю информацию, и манипулировать, указывая вам, как правильно жить. Отсюда и запреты на прогулки с подругами, яркую косметику и короткие одежду. Тиран уверяет, что без него вы ничего не сможете добиться, и ради желаемого нужно отказаться от всего.

Эгоистичность абьюзера обычно зашкаливает. Существует лишь два мнения — его и неправильное, поэтому игнорирование вашей позиции и ее неприятие является частным признаком эмоционального насилия.

Эксперты настоятельно рекомендуют проанализировать свои отношения. Если вы нашли хоть несколько признаков, перечисленных в статье, будьте готовы выходить из позиции жертвы и разрывать эти отношения, пока они не привели к тяжелым последствиям.

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