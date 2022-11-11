Сородительство набирает популярность в России: опасна ли новая форма отношений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Такая форма отношений становится мужским ответом на женскую независимость.

В России набирает популярность новая форма отношений — сородительство. Мужчина и женщина объединяются только с одной целью — для совместного воспитания детей. Сторонники традиционных ценностей новую идею восприняли в штыки. Юристы тоже предупреждают о подводных камнях. А вот психологи нестандартный подход, наоборот, приветствуют. Почему — узнала Вера Комарова.

Родители с первого взгляда. Ему достаточно одной встречи, чтобы заявить о серьезных намерениях. Хотя многое будет называться иначе. Не ребенок, а проект. Не семья, а союз друзей.

«Современный брак на сегодняшний день — это утопия небольшая. Бытовуха — вообще не мое. Я вижу развитие отношений более гармоничных в таком формате, как сородительство», — рассказывает на свидании мужчина.

Гармоничные отношения — это воспитывать детей вместе, жить раздельно. Мужской ответ на женскую независимость.

«Каждый получит то, что он хочет. Я тоже хочу детей. Хочу добиваться своей цели, жить», — добавляет кавалер.

Найти партнера для совместного воспитания детей теперь так же доступно, как встретить человека для общения. Тот же сайт знакомств, но вот мы видим еще одну категорию. Среди 45 тысяч подписчиков большинство — это те, кто пришел сюда для сородительства.

География на таких сайтах — от Москвы до Камчатки. В анкетах прописывают все: от определенного цвета глаз до желаемых способов зачатия. В том числе непорочного — лабораторным методом. Дмитрию 38 лет и он тоже в поисках. Но не жены, а матери для своего будущего ребенка. Морально готов поддерживать только по выходным, материальные затраты обещает делить поровну.

«У человека физиологически два пункта в жизни — самому жить и потомство оставлять. Если ребенок общий, я с ним общаюсь, готов поддерживать», — отметил мужчина.

Третий кандидат, пришедший на встречу, подкидывает более оригинальные идеи.

«Честно скажу, с деньгами не очень, потом не смогу помогать. Если тебе нужны алименты, ты можешь поискать начальника какого-то, который занимает какую-то должность», — предлагает потенциальный отец.

Приверженцы традиционных ценностей от таких идей в ужасе. Особенно беспокоятся за будущее детей у таких сородителей.

«Даже если будут общаться с обоими родителями, не смогут иметь нормальной семьи. У них не будет нормальной семейной модели в голове», — отмечает председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец.

Юристы тоже видят множество подводных камней. Даже если дети по контракту, Семейный кодекс никто не отменял. Так что при возникновении серьезных разногласий неприятные сюрпризы не заставят себя ждать.

«Если стороны заранее пропишут соглашение о том, что ни одна из сторон не будет претендовать на воспитание, допустим, отец не будет вмешиваться, а другая сторона не будет требовать алименты от отца, то в дальнейшем все это с легкостью рушится», — уверен юрист Дмитрий Кваша.

А вот психологи настроены более оптимистично. Говорят: уж лучше такие, не испытывающие пылких чувств родители, чем неполная семья.

«Сейчас это та форма, которая хотя бы как-то дает защиту ребенку. Если ребенок рождается вообще без одного из родителей, то это неминуемо психологическая травма», — пояснила психолог Елена Солнечная.

Но что же так пугает в полноценном семейном союзе? Ответ чаще всего кроется в прошлом. Возраст, неудачный опыт или одиночество в большом городе — что бы ни заставляло их искать новые формы семьи, к концу каждой встречи было понятно — в глубине души надежда на нечто большее все равно остается.