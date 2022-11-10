Уникальные кадры: морпехи сняли наступление ВС РФ в Павловке

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Российские подразделения морской пехоты взяли Павловку

Фото, видео: ТАСС / Рогулин Дмитрий; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

По сообщениям военных с передовой, населенный пункт, несмотря на ожесточенное сопротивление, взят под контроль армии РФ на две трети.

Уникальные кадры сняли в зоне специальной военной операции наши бойцы. На видео наступление на позиции ВСУ в районе села Павловка под Угледаром, в котором по заявлениям Минобороны, приняли участие морпехи Тихоокеанского флота.

Основные бои развернулись в частном секторе. Населенный пункт взят уже на две трети, в эти минуты идет зачистка окраин.

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