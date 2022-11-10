Умер главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Знаменитому деятелю искусства было 78 лет.

Главных художник Российского академического молодежного театра Станислав Бенедиктов ушел из жизни в возрасте 78 лет. Причина смерти народного художника не сообщается. О потере сообщили в пресс-службе театра.

«10 ноября ушел из жизни выдающийся художник-сценограф, чье творчество по праву считают одним из фундаментальных явлений современной российской сценографии, народный художник России, лауреат множества премий, академик Российской академии художеств, профессор Школы-студии МХАТ», — написали коллеги художника.

Представители театра высказали слова соболезнования родным и близким деятеля искусства. Дата и место прощания с Бенедиктовым пока не была оглашена.

Станислав Бенедиктов в 1973 году окончил Московский художественный институт им В. Сурикова, а затем 40 лет своей жизни был частью РАМТа. За годы работы он оформил около 50 спектаклей, в частности, под его руку попали «Король Лир», «Три толстяка» и «Снежная королева». В театре добавили, что подчерк Бенедиктова узнаваем зрителям, но его невозможно повторить даже профессионалам.

Ранее 5-tv.ru писал, что покойный Сергей Кузнецов дал концерт накануне смерти.