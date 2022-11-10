«Слила» саму себя: Вован и Лексус показали пранк спецпредставителя ООН Прамилы Паттен

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Женщина призналась, что умышленно рассказывала фейковые истории о российских военных.

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен, которая в свое время заявила журналистам, что российские военнослужащие якобы, наевшись препаратов, насиловали украинских женщин, призналась, что у нее нет никаких доказательств этого.

Об этом Паттен сообщила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые на этот раз выступили как представители одного из комитетов Верховной Рады. По словам Паттен, свои заявления она сделала, опираясь лишь на слова украинских чиновников.

«Проводить расследования — это не моя работа. Я сижу в офисе в Нью-Йорке, у меня есть полномочия по защите интересов. Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и международной комиссией по расследованию. В их отчете пока ничего нет о виагре», — призналась мадам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.