Герои нашего времени: как врачи доставали боеприпас из груди раненного бойца

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Аналогичную уникальную операцию проводили только в 1986 году. Позитивного исхода почти никто не ждал.

Надевать в операционной бронежилеты пришлось военным хирургам в Белгородской области. Ведь им предстояло достать неразорвавшийся боеприпас из груди солдата, получившего ранения в зоне СВО. Граната пробила ребра, легкие и застряла прямо у сердца. Корреспондент «Известий» Николай Аксенов расскажет о медицинском чуде и профессиональном мужестве.

«Был бой, я даже не понял что случилось», — рассказал мужчина.

А вот сослуживцы и военные медики поняли сразу — перевязкой в окопах не обойтись. Прямо с поля боя младшего сержанта Николая Пасенко отправили белгородскую больницу.

«Я не знал, что во мне сидит. А потом, когда сказали, что во мне, я сам в этом тоже понимаю. Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай бог рванет», — признался пациент.

Уникальный случай, когда от успеха операции зависела жизнь не только пациента, но и врачей. Извлекать из грудной клетки раненого бойца хирургам пришлось разрывную пулю, которая могла сдетонировать в любой момент прямо под скальпелем. Опасный заряд оказался в нескольких сантиметрах от сердца. С точностью саперов и осторожностью ювелиров, медики работали несколько, возможно, самых напряженных, часов своей жизни.

«Неразорвавшийся боеприпас находился между аортой и нижней полой веной вблизи сердца, что могло вызвать фатальное кровотечение даже без детонации боеприпаса. Было принято решение оперировать на месте…» — рассказал военный врач, подполковник медицинской службы Центрального военного госпиталя им. П. В. Мандрыка Дмитрий Ким.

Под белым халатом — бронежелеты и саперная спецзащита — в такой экипировке в операционной обычной районной Белгородской больницы врачи работали впервые.

«Мужество и героизм! Пойти в операционную зная, что в любой момент может произойти взрыв, — это говорит о высокой, во-первых, моральной подготовке, и желании спасти человеку жизнь. Ким все выполнил на высочайшем уровне, с филигранной точностью. Любое лишнее движение могло закончиться трагедией…» — подчеркнул генерал-майор медицинской службы, начальник военного госпиталя Павел Крайнюков.

Подобный случай в медицинской практике уже был — в 1986 году советский хирург Юрий Воробьев удалил из тела воина-афганца гранату. Тогда подошли к делу очень прагматично: решили работать в перевязочной минимальным составом — даже не пустили медсестру. Чтобы при детонации снаряда остались живы сотрудники и не разнесло операционную. И в тот раз врачи справились, боец вернулся к жене и детям.

Николай Пасенко уже в Москве — где и будет находится ближайший месяц на лечении и реабилитации в Центральном военном госпитале им. П. В. Мандрыка.

«Все врачи, которые брались за эту операцию, безусловно, герои большого технического мастерства и умения!» — заметил доктор медицинских наук Сергей Дыдыкин.

Врачи описывают этот случай для справочника уникальных операций, а младший сержант Пасенко надеется в ближайшее время навестить семью и друзей и поблагодарить хирургов, которые спасли ему жизнь.